بمبلغ خيالي.. فتاة تخاطر بحياتها لتحقيق حلم "أصغر خصر في العالم"

في واحدة من أغرب قصص هوس التجميل.. امرأة أمريكية أنفقت أكثر من مليون دولار وارتدت مشدّاً حديدياً على مدى 17 عاماً؛ فقط لتقترب من لقب "أصغر خصر في العالم".

وفقاً لصحيفة ديلي ميل، أعلنت ألييرا أفيندانو، البالغة من العمر 33 عاماً، وهي مدرّسة يوغا وتقيم في ميامي، أنها ترتدي مشداً حديدياً ضيقاً لمدة تصل إلى 23 ساعة يومياً، لا تخلعه سوى أثناء الاستحمام بهدف الحفاظ على خصرها البالغ 18 بوصة.

وأوضحت أن هذه الممارسة المؤلمة بدأت منذ كانت في سن الـ16، وأسهمت بشكل أساسي في تشكيل جسدها الذي يثير الجدل والإعجاب، على حد تعبيرها.

في حين أجرت العديد من العمليات التجميلية، مثل تكبير الصدر والأنف وزراعة الأرداف، بتكلفة تتجاوز 38 ألف دولار.. ورغم أن لقب أصغر خصر لا يزال بحوزة الأمريكية كاثي جونغ التي يبلغ خصرها 15 بوصة، تؤكد ألييرا أن جسدها بدأ يتكيف مع المشد رغم التحديات الصحية، وهي مصممة على الاستمرار..

وأطلقت علامة خاصة بها بمنتجات المشدات؛ لمساعدة من يرغبون في تحقيق أجسام مماثلة لها عبر الانضباط والالتزام.