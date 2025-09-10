أطول غارة منذ بدء الحرب.. ذراع إسرائيل الطويلة تجوب السماء اليمنية (فيديو إرم)

في مشهد تملؤه الرسائل الواضحة، أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو شن أطول غارة جوية منذ بدء المواجهات مع الحوثيين في اليمن، مستخدماً أكثر من 30 ذخيرة ضد 15 هدفًا؛ إذ غطت الرحلة أكثر من 2350 كم وصولًا إلى عمق صنعاء.

الخطوة التي استعرضت من خلالها إسرائيل مدى تطور قدرات جيشها، استهدف فيها الطيران الإسرائيلي مواقع استراتيجية للطاقة والبنى التحتية قالت إن الحوثيين يستخدمونها ضمن شبكة دعم عمليات الطائرات المسيّرة والصواريخ، وقد أتى هذا الهجوم كتأكيد فعلي على أن "العمق اليمني" في متناول سلاح الجو الإسرائيلي.

وليس هذا الهجوم حدثًا منعزلًا، لا سيما في تاريخ الضربات الإسرائيلية على اليمن في الآونة الأخيرة، فالقدرات الجوية الإسرائيلية تمكنت أيضًا من تنفيذ ضربة بعيدة نحو ميناء الحديدة في يوليو 2024، على بعد نحو 1700 كم من الحدود الإسرائيلية، ضمن ما عُرف بـ"عملية الذراع الممتدة"، لاستهداف البنية اللوجستية الحوثية..

وفي سبتمبر / أيلول 2024، نفذت إسرائيل غارات على الموانئ ومحطات الطاقة في الحديدة وراس عيسى في اليمن على مسافة تقارب 1800 كم.