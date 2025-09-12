logo
العلم العراقي
فيديو

مرشحة تتحدث عن تفاصيل جسدها.. ما قصة الفيديو الذي صدم العراق؟

توفيق الناصري
توفيق الناصري

يستعد العراق للانتخابات البرلمانية، وقبل صخب الحملات، ظهر فيديو مثير للجدل على مواقع التواصل، زُعِم أنه يُظهر مرشّحة حزب "تقدّم"، نور رياض صالح، وهي تتحدث عن تفاصيل جسدها داخل عيادة تجميل. الفيديو انتشر كالنار في الهشيم، لكن الحقيقة كانت في مكان آخر تمامًا.

أخبار ذات علاقة

تعبيرية

طبيب تجميل مزيف يثير قلق النساء في العراق (فيديو)

 الفتاة الظاهرة ليست نور رياض، بل راقصة شرقية تُدعى بيرين الباباني. الفيديو منشور منذ نوفمبر 2024 على حساب مركز تجميل معروف على "تيك توك"، وظهر فيه اسم بيرين بوضوح، وهي تطلب تعديلات تجميلية، بعيدًا عن أي سياق سياسي.

ورغم وضوح الحقيقة، استُخدم المقطع لتشويه سمعة مرشحة سياسية، في مشهد يعكس كيف أصبحت السوشيال ميديا ساحة مفتوحة للتشهير المجاني، بلا تحقق أو مسؤولية.

أخبار ذات علاقة

خمسيني متهم باغتصاب ابنته

من بينهم ابنته.. اعتقال خمسيني اغتصب أطفالاً في العراق (فيديو إرم)

 نور رياض لم تُعلّق بعد، لكن من المستفيد من تلويث صور النساء في السياسة؟

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC