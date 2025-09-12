مرشحة تتحدث عن تفاصيل جسدها.. ما قصة الفيديو الذي صدم العراق؟

يستعد العراق للانتخابات البرلمانية، وقبل صخب الحملات، ظهر فيديو مثير للجدل على مواقع التواصل، زُعِم أنه يُظهر مرشّحة حزب "تقدّم"، نور رياض صالح، وهي تتحدث عن تفاصيل جسدها داخل عيادة تجميل. الفيديو انتشر كالنار في الهشيم، لكن الحقيقة كانت في مكان آخر تمامًا.

الفتاة الظاهرة ليست نور رياض، بل راقصة شرقية تُدعى بيرين الباباني. الفيديو منشور منذ نوفمبر 2024 على حساب مركز تجميل معروف على "تيك توك"، وظهر فيه اسم بيرين بوضوح، وهي تطلب تعديلات تجميلية، بعيدًا عن أي سياق سياسي.

ورغم وضوح الحقيقة، استُخدم المقطع لتشويه سمعة مرشحة سياسية، في مشهد يعكس كيف أصبحت السوشيال ميديا ساحة مفتوحة للتشهير المجاني، بلا تحقق أو مسؤولية.

نور رياض لم تُعلّق بعد، لكن من المستفيد من تلويث صور النساء في السياسة؟