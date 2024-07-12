أهالي الموصل يحتفلون بعودة "روح" المدينة التي دمّرها داعش



عمارٌ من بعد الدمار.. الموصل العراقية تحتفل بعودة "روح" المدينة ورونقها الموصلّي الذي افتقده أبناؤها زمناً، عاث فيه "داعش" خرابًا دمّر معالم المدينة وطمس هويتها التاريخية النفيسة.

بمبادرة منها، أعادت منظمة اليونسكو تأهيل مدينة الموصل القديمة بمنازلها السكنية التراثية وأزقتها القديمة، بدعم كبير من الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، واحتفل أهالي الموصل بالحدث خلال مهرجان التراث الموصلّي.

أمسيات تراثية وعروض للأزياء الموصلية، واستعراض لجميع المهن والحرف والأعمال اليدوية والفنية الموصلية التي أوشك غالبيتها على الانقراض..

على أنغام الموسيقى والأغاني الشعبية احتفل أهالي الموصل بمختلف أديانهم وطوائفهم، بعودة الروح الموصلّية للبيوت التراثية والمعالم التاريخية، بفعاليات مهرجان يوم التراث الموصلي الذي انطلق بمشاركة عدد كبير من كبار الفنانين العراقيين والعرب تأكيدًا على أهميته في ترسيخ قيم التعايش السلمي، وتعزيز الانفتاح الثقافي للموصل.

تميز مهرجان التراث الموصلي بالفرق الشبابية التي ارتدت أزياء من التراث الموصلي، مع حضور العوائل العراقية في مشهد يعيد للأذهان صور الحياة في أزقة الموصل القديمة..