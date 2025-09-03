اقتحمتها روسيا.. معركة "بوكروفسك" تحدد مصير دونيتسك (تحليل عسكري)

عادت القوات الروسية لتصل إلى وسط مدينة بوكروفسك، بعد نحو أسبوعين من محاولة سابقة واجهتها القوات الأوكرانية بدفاع أفشل الهجوم.

وبدأت القوات الروسية هجومها الجديد تجاه مدينة بوكروفسك، قبل يومين، بش هجمات جديدة بعدما حشدت نحو 100 ألف مقاتل، خاصة من قوات النخبة، بهدف حسم معركة دونيتسك قبل حلول موسم الأمطار.

ومع وصول القوات الروسية إلى مركز المدينة، يتركز القتال اليوم في الضواحي الجنوبية الشرقية من بوكروفسك، تزامناً مع هجوم آخر شمال وجنوب ميرنوغراد المتاخمة لها، تمكنت القوات الروسية عبره من الوصول إلى المرتفعات المشرفة عليها.

وبعد السيطرة على ميرنوغراد، ستكون القوات الروسية أمام المعركة الفاصلة لاقتحام شمال بوكروفسك، وهو ما يتوقع أن تشهده الجبهات خلال الأيام القادمة، في تلك المدينة الاستراتيجية التي تسيطر على عقدة مواصلات وطرق تخترق وسط مقاطعة دونيتسك، وتعد السيطرة عليها عاملاً حاسماً يجعل روسيا قريبة من السيطرة على المقاطعة، قبل التقدم شمالاً لاستكمال السيطرة الكاملة عليها.