كمين محكم في نيويورك.. "ملك الساعات" يتعرض لعملية سطو عنيفة

في حادثة صادمة هزّت شوارع "كوينز" في نيويورك.. تعرّض مؤثر المجوهرات الشهير الملقب بـ"ملك الساعات" لهجوم عنيف ومخطط بعناية.

وفي التفاصيل التي روتها صحيفة "نيويورك بوست" في ساعات الصباح الأولى وبينما كان موشي حيموف (39 عامًا) يهمّ بالخروج من منزله اقترب منه شخص يرتدي زيّ عمال بناء وصعقه بجهاز كهربائي في ساقه؛ ما أفقده توازنه.

وخلال لحظات انقض عليه شريك المعتدي وسلباه ساعة فاخرة وسلسلة ذهبية وثلاثة أساور قبل أن يلوذا بالفرار بسيارة مرسيدس فضية.

قيمة المسروقات قُدّرت بـ559 ألف دولار. منها ساعة يد تتجاوز قيمتها 400 ألف دولار.

حيموف الذي يتابعه أكثر من مليونَي شخص على "إنستغرام" اشتُهر بعرض مجوهرات فاخرة لمشاهير كُثر وفي تصريحات مؤثرة قال: إن الهجوم لم يكن عشوائيًّا بل جرى تعقبه معبّرًا عن امتنانه لأن ابنه لم يكن معه لحظة الهجوم.

شرطة نيويورك نشرت صورًا للمشتبه فيهما وسيارة الهروب لكنهما ما زالا طليقين.