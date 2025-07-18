الطيران الإسرائيلي يحلق في سماء السويداء والعشائر تصعد (فيديو إرم)

اشتباكات، هجمات إسرائيلية، وحالة من التوتر غير المسبوق تشهدها محافظة السويداء بعد هجمات نفذتها مجموعات مسلحة من العشائر البدوية على القرى في ريف المدينة الغربي تزامنت مع إعلان النفير العام من قبل العشائر البدوية السورية والتوجه إلى مدينة السويداء.

هجوم العشائر البدوية جاء بعد انسحاب القوات الحكومية من المحافظة عقب اتفاق أعلن عنه الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع جرى مع وجهاء المحافظة بوساطة أمريكية وعربية وتركية حيث سيطرت العشائر على قرى تعارة والدور والدويرة والطيرة بريف السويداء بينما تزامنت تلك الاشتباكات مع شن الطيران الإسرائيلي غارات عنيفة استهدفت أرتالاً عسكرية للعشائر البدوية، على طريق تدمر - حمص، كانت في طريقها إلى السويداء لقتال الفصائل المسلحة الدرزية هناك.

أخبار ذات علاقة أعلنت النفير العام.. العشائر البدوية تهاجم مدينة السويداء (فيديو)

حالة التوتر التي تشهدها المحافظة بلغت ذروتها عقب تقارير نشرتها بعض وسائل الإعلام حول انتهاكات ارتكبها عناصر من الفصائل الدرزية بحق المدنيين من البدو ورغم نفي العديد منها وإصدار الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز بيانا للتأكيد على ضرورة احترام عشائر البدو المسالمين وعدم المساس بهم، فإن الاشتباكات وحالة الغليان لم تهدأ بل ترافقت مع نشر فيديوهات وصور لحرق البيوت وتدمير الممتلكات في المحافظة التي تشهد حالة من المواجهات الدموية التي تهدد الاستقرار في منطقة تحولت إلى أكثر المناطق اضطراباً في سوريا.