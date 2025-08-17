ما رسائل الشرع إلى "قسد" وإسرائيل والسويداء؟ (فيديو إرم)

تقسيم سوريا مستحيل.. هكذا بدأ الرئيس السوري أحمد الشرع رسالته الحاسمة لكل الأطراف المحلية والدولية على حد سواء. من شمال شرق البلاد إلى جنوبها، وحتى خلف الحدود، الشرع لم يترك مجالاً للشك: سوريا واحدة، ولن تتجزأ.

خلال جلسة حوارية عقدها مع أكاديميين وسياسيين وأعضاء نقابات مهنية ووجهاء محافظة إدلب، كشف الرئيس السوري عن ملفات ساخنة وتحديات جسام تواجه البلاد. وقال إن "عقل الدولة تصالحي، وسوريا أمامها فرصة عظيمة، لكن رصيدها الأساسي هو وحدتها الداخلية".

رسالة الشرع واضحة: هناك أطراف دولية، على رأسها إسرائيل، تحاول ضرب وحدة سوريا، لكن المعركة الحقيقية كما قال "تُخاض بالتفاهم وليس بالحرب".. وسوريا غير مهددة بالتقسيم، رغم وجود رغبات لإنشاء كنتونات محلية، لكنها سياسياً ومنطقياً مستحيلة.

الشرع حذر من محاولات تغيير الخرائط، مؤكدا أن أي تقسيم سينشر العدوى، وأن أي طرف يطمح لذلك "يعيش في أوهام قد تقوده إلى الانتحار السياسي.

وفي ما يخص الاستقواء بإسرائيل، كان الرد صارما وواضحا "أي قوة تريد التدخل في الجنوب ستواجه عقبة بشرية هائلة، والجنوب لن يُفتح للعدو بسهولة.

وبالنسبة للسويداء، شدد الشرع على أن الدولة تحكمها قواعد واضحة.. وحدة الأراضي وحصر السلاح بيد الدولة وأن "أي فكرة عن تقسيم أو بقاء السلاح خارج سيطرة الدولة لن تمر"، مشيرا إلى أن إسرائيل تحاول التدخل، لكن هدفها لن يتحقق، والأحداث الأخيرة في السويداء شهدت انتهاكات من كل الأطراف، وأن المتجاوزين من قوات الأمن والبدو والدروز ستتم محاسبتهم.

أما بخصوص قوات سوريا الديمقراطية، أكد الشرع على وجود توافق تاريخي وآليات قادمة لتنفيذ الاتفاق على الأرض، مؤكدا أن سوريا لن تتنازل عن ذرة تراب واحدة، مع حفظ حقوق الجميع وحماية دستور الدولة.

إذًا هي رسالة واحدة من الرئيس السوري لكل الداخل والخارج.. سوريا لن تتجزأ، تقسيمها مستحيل، وأي محاولة ستفشل قبل أن تبدأ.