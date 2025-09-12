أرادت أخذ حقها بيدها.. طالبة تطلق النار على زملائها المتنمرين

في حادثة صادمة بالأرجنتين، فتحت طالبة تبلغ من العمر 14 عامًا النار على زملائها المتنمرين في مدرستها.

الحادثة التي وقعت في مقاطعة ميندوزا أثارت الكثير من الجدل على وسائل التواصل، خصوصًا بعد نشر فيديوهات توثق ما جرى، فقد دخلت الفتاة إلى المدرسة وبحوزتها سلاح، قالت وسائل إعلام إنها سرقته من والدها (الضابط السابق)، ثم بدأت بإطلاق العيارات النارية بالداخل، ثم خرجت وتحصنت بالفناء الخارجي للمدرسة متسببة بحالة من الذعر والخوف بين الطلاب والهيئة التعليمية.

ورغم عدم وقوع إصابات فإن حالة الفوضى دفعت الإدارة إلى إخلاء المدرسة واستدعاء الشرطة التي أقنعتها بعد ساعات من التفاوض بتسليم سلاحها، حيث تم نقل الفتاة إلى المستشفى دون ذكر أي تفاصيل إضافية حول حالتها الصحية، كما تم نقل بعض الطلاب بسبب تعرضهم لحالة انهيار عصبي وفتحت السلطات الأرجنتينية تحقيقًا بالحادثة للبحث في خلفيات الطالبة النفسية والاجتماعية.