الكرملين: من المتوقع أن تصل طائرة بوتين إلى ألاسكا 11 صباحًا بالتوقيت المحلي حيث سيستقبله ترامب

logo
قائد سلاح المدرعات الإسرائيلي بقبضة الأمن الهولندي.. ما حقيقة الفيديو؟
فيديو

قائد سلاح المدرعات الإسرائيلي بقبضة الأمن الهولندي.. ما الحقيقة؟ (فيديو إرم)

مرح جنبلاط
مرح جنبلاط
15 أغسطس 2025، 1:45 م

قائد سلاح المدرعات الإسرائيلي بقبضة الأمن الهولندي، خبر انتشر في الساعات الأخيرة على مواقع التواصل، فما حقيقته؟ ومن هو الشخص الذي ظهر في الصور؟

زعمت رواية تم تداولها بكثافة على مواقع التواصل أن صاحب هذه الصورة هو شيتان شائول قائد سلاح المدرعات الإسرائيلي، وأن الشرطة الهولندية ألقت القبض عليه خلال قضائه عطلة في لاهاي، ليتبين لاحقًا أن صاحب الصورة هو جوني موريسي عضو في عصابة كيناهان، اعتقلته الشرطة الإسبانية في سبتمبر الماضي بتهمة غسيل الأموال.

انتشار الشائعة هذه تزامن مع توتر متصاعد بين أمستردام وتل أبيب على خلفية حرب غزة، حيث أدرجت هولندا لأول مرة إسرائيل على قائمة الدول المهددة لأمنها، وفرضت الحكومة حظر دخول على كل من إيتمار بن غفير، وبتسلئيل سموتريتش ووصفتهم بالشخصيات غير المرغوبة لتحريضهم على عنف المستوطنين والدعوة إلى التطهير العرقي في غزة.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC