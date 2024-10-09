قصف وحصار وتجويع.. هذا ما يحدث في شمالي غزة

يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه العنيف لمناطق شمالي غزة، مستهدفًا البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك مستودعات الطحين والمخابز، المصدر الوحيد لتأمين الخبز للسكان المحاصرين.

هذه الخطوة من الجيش الاسرائيلي وصفت بأنها "سلاح قتل بالتجويع" حيث استهدف الجيش مخبز "الشلفوح" في مخيم جباليا، المخبز الوحيد الذي يعمل في تلك المنطقة، ما عمّق الأزمة الإنسانية.

الأوضاع تزداد قتامة مع استمرار استهداف المستشفيات بشكل ممنهج.. مستشفى كمال عدوان، المستشفى الوحيد المتبقي في شمالي القطاع، تلقى إنذارًا بإخلائه خلال 24 ساعة.. هذا الإخلاء يعني ترك مئات المرضى والجرحى دون أي رعاية طبية، في ظل غياب إمكانية إجلائهم إلى مناطق آمنة.

محللون وصفوا ما يحدث بأنه حملة تهجير قسري وجريمة حرب.. وفي الوقت الذي يفرض فيه الجيش الإسرائيلي حصارًا مشددًا على شمالي غزة، تتعطل حركة السكان، وتتعثر جهود إيصال المساعدات الطبية والإنسانية.

هذا المشهد المأساوي يعيد إلى الأذهان حصار وتدمير مرافق صحية سابقة، مثل مجمع الشفاء ومستشفى ناصر، مهددًا النظام الصحي بالكامل في القطاع.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد أن إخلاء المدنيين لا يضمن سلامتهم، وطالب بتوفير الحماية لهم وضمان وصول المساعدات الضرورية، محذرًا من أن منع (أونروا) من إيصال المساعدات سيؤدي إلى تفاقم معاناة السكان.