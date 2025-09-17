"رحلة العربة و120 حصاناً".. كيف استعدت بريطانيا لاستقبال ترامب؟ (فيديو إرم)

أكبر من استقبال رئاسي وأشبه بترحيب ملكي..

هذا ما يعايشه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في زيارته إلى المملكة المتحدة.

ومن رحلة على متن عربة مخصصة.. إلى عرض غير مسبوق لحرس الشرف بمشاركة 1300 عنصر و120 حصاناً.. وصولاً إلى عشاء رسمي في قلعة وندسور التي يعود تاريخها إلى قرابة ألف عام، يُستهل جدول الاستقبال ”الأسطوري“.

مفاجآت المملكة المتحدة لترامب لا تتوقف عند هذا الحد، بل يعتبر الاستقبال العسكري المخصص له هذا العام، هو الأكبر في أي زيارة دولة خلال التاريخ المعاصر، ويفوق ما خصصته الملكة إليزابيث الثانية لترامب خلال ولايته الأولى في 2019.

أيضاً يشهد ترامب عرضاً جوياً مشتركاً لطائرات مقاتلة أميركية وبريطانية في حدث هو الأول من نوعه في هكذا مناسبات، وجميع هذه الفعاليات تتم بمشاركة الملك تشارلز الثالث والأمير وليام.

ولم يسبق لرئيس أمريكي، أو أي زعيم عالمي آخر، أن حظي بشرف زيارة رسمية ثانية للمملكة المتحدة، وبالتأكيد لن يغيب عن بال رئيس، لم يخفِ عشقه للعائلة المالكة البريطانية.. اسمه ترامب.