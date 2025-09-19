"وزعتهم في كل مكان".. هل تفجر حماس الداخل الإسرائيلي بـ"فتيل الرهائن"؟ (فيديو)

أبعد من استراتيجية حربية وأقرب لـ"قنبلة موقوتة" زرعتها حماس خلف "خطوط العدو" هناك في تل أبيب، بإعلانها صراحة أن الأسرى "موزعون في أحياء مختلفة داخل مدينة غزة".

تزيد الحركة من ثقل حشوة قنبلتها، بتأكيد "عدم الحرص على حياة الرهائن طالما أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر قتلهم" على حد وصفها، وتضيف أيضا بأن بدء الهجوم البري على مدينة غزة وتوسيعه يعني عدم حصول إسرائيل على أي أسير "حي أو ميت".

وكـ"الصاعقة" تنزل رسائل حماس على الداخل الإسرائيلي، ومعها ترتفع صيحات الاتهام لنتنياهو بالتضحية بالرهائن لأسباب سياسية، وتجاهل تقييمات من قادة الجيش والأجهزة الأمنية الأمن تحذر من عملية أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بالفعل تحمل اسم "عربات جدعون2".

وكمن يلعب بالنار وجد نتنياهو نفسه مؤخرا. شروط جديدة وضعها على طاولة التفاوض عرقلت المهمة، أعقبها بضربة غير مسبوقة ضد دولة وسيطة وهنا الحديث عن الدوحة ومن بعدها أطلق ساعة الصفر لحرب برية على مدينة غزة، وبذلك يتحسس منتقدوه "خاصرته الضعيفة" باعتباره فضل الحفاظ على استقرار حكومته الائتلافية على حساب تحرير الرهائن.

الأغلبية الهشة لنتنياهو في البرلمان تعتمد على دعم نواب من اليمين المتطرف، الذين ربطوا استمرار دعمهم للحكومة بمنع وقف إطلاق النار، هذا الوضع يضع رئيس الوزراء الإسرائيلي في موقف صعب بين الضغوط الدولية لإنهاء الصراع و الحفاظ على ائتلافه الحكومي.

ولعل نقص المعلومات الاستخباراتية الدقيقة عن وضع الرهائن في معركة اليوم ينذر بانفجار داخلي "ملامحه واضحة" أساسا مع مظاهرات تلاحق نتنياهو وحكومته أينما ذهبوا.

هذه الاحتجاجات أخذت نسقا تصاعديا في الساعات القليلة الماضية ليس من عائلات الرهائن فحسب، بل من فئات عدة دخلت الخط مع تزايد الخشية على مصير الرهائن ورسائل الرعب المرسلة من حماس..

وهنا تبدو المؤشرات واضحة، فالحركة نجحت في زرع قنبلة الرعب في إسرائيل فهل تنفجر داخليا بانتفاضة تربك نتنياهو وائتلافه الحكومي؟