سانا: القوات الأمنية بدأت الانتشار في السويداء لإنفاذ المرحلة الأولى من تفاهمات وقف إطلاق النار

logo
حظر تجول للقاصرين دون سن 16 في نيم الفرنسية
فيديو

نيم الفرنسية تحت الحظر الليلي.. القاصرون في مرمى العصابات

غدير غفر
غدير غفر
19 يوليو 2025، 12:21 م

في محاولة يائسة لاحتواء موجة العنف المتصاعدة فرضت مدينة نيم الفرنسية حظر تجوال ليلي على القاصرين دون سن 16 عامًا.. بعد سلسلة من جرائم إطلاق النار وعمليات تصفية الحسابات المرتبطة بشبكات المخدرات.

ووفقًا لسلطات المدينة يبدأ الحظر من التاسعة مساءً حتى السادسة صباحًا في أكثر الأحياء توترًا ولمدة 15 يومًا قابلة للتجديد.

جاء القرار بعد حادث مروّع عُثر فيه على جثة شاب (19 عامًا) مقتولًا ومتفحمًا قرب المدينة ويُشتبه بارتباط  الجريمة بسلسلة حوادث دامية شهدتها نيم مؤخرًا، أبرزها إطلاق نار في وضح النهار أسفر عن إصابة ستة بينهم أربعة قاصرين.

أخبار ذات علاقة

مدينة أوروبية تفرض حظراً للتجول على القاصرين

مدينة أوروبية تفرض حظراً للتجول على القاصرين

 السلطات أكدت أن الإجراء يهدف لحماية الأطفال غير المصحوبين ومنع استغلالهم من قبل العصابات في مشهد يعيد إلى الأذهان أساليب شبكات التهريب في مرسيليا حيث يُغرى القاصرون بالمال ويُزجّ بهم في عالم الجريمة.

المدينة باتت على صفيح ساخن والأهالي يعيشون في قلق دائم من أن يتحول أطفالهم إلى ضحايا أو أدوات في حرب لا ترحم.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC