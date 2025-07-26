جوعٌ في غزة وشواءٌ على الحدود.. استفزاز صادم يثير غضبًا واسعًا (فيديو إرم)

بينما يعاني سكان غزة من الجوع ونقص الغذاء، وفي وقت يُدفن فيه أطفال بسبب سوء التغذية، اختار عدد من الإسرائيليين إشعال حفلة شواء على مقربة من الحدود مع القطاع المحاصر. الدخان المتصاعد من لحم مشوي على الفحم، امتزج مع رائحة الحصار، في مشهد استفزازي أثار غضبًا واسعًا.

في غزة، حيث يُصبح الحصول على كيس طحين إنجازًا، وعلبة الحليب حلمًا بعيدًا، جاءت صور حفلة الشواء على حدود القطاع كصفعة جارحة، وكأن الجوع هنا ليس قسوة الطبيعة، بل قرارٌ مقصود يُفرض بالقوة ويُكرّس بالحصار.

التناقض المؤلم بين لهب الشواء ولهيب المجاعة، سلّط الضوء مجددًا على الواقع الإنساني المروّع في غزة، حيث لا تصل المساعدات، وتُغلق المعابر، ويُحاصر الطعام، بينما يُحتفل على الطرف الآخر بحرية الشبع.