من يحسم معركة الأجواء بين موسكو والناتو؟

ينذر إعلان حلف شمال الأطلسي عن بدء عملية نقل مقاتلات من طراز إف-16 إلى أوكرانيا، باشتداد التوتر بين موسكو والناتو، في خطوة يُنظر إليها على أنها تصعيد خطير سيُؤدي إلى تغييرات كبيرة في مجريات الصراع. وأثار هذا التطور، تساؤلات حول مدى استعداد الترسانة الروسية لمواجهة قدرات "الصقر المقاتل" الأمريكي.

وتبرز الطائرة الروسية "سوخوي-75" الملقبة بـ"كش ملك" أو "كش مات"، كأفضل منافس شرس للمقاتلات الأمريكية، وكوسيلة ردع لفرض التوازن في الأجواء وإحباط القدرات الهجومية للناتو في العمق الروسي.

نستعرض نقاط القوة والضعف لكل منهما، والتكنولوجيا المستخدمة، والأداء القتالي، بالإضافة إلى كيفية تأثيرهما على التكتيكات الجوية والاستراتيجيات العسكرية لكلا الطرفين.

مقاتلات "إف-16″

تُعد طائرة F-16 الأمريكية وتسمى "الصقر المقاتل"، واحدة من أشهر الطائرات المقاتلة متعددة المهام. تم تطويرها من قبل شركة جنرال دايناميكس في سبعينيات القرن الماضي، وقامت بأولى رحلاتها في عام 1974.

دخلت F-16 الخدمة في عام 1978، وتميزت بقدرتها على تنفيذ مهام جو-جو وجو-أرض بفعالية. يمكن للطائرة أن تحمل مجموعة متنوعة من الأسلحة، بما في ذلك الصواريخ والقنابل الموجهة وغير الموجهة، مما يجعلها مرنة وفعالة في ساحة المعركة.

تتميز المقاتلة الأمريكية بتصميمها الخفيف الذي يمنحها قدرة عالية على المناورة وسرعة تفوق سرعة الصوت، حيث تصل سرعتها إلى 2 ماخ. تعتبر تكاليف تشغيل وصيانة الطائرة منخفضة نسبياً، مما جعلها خياراً مفضلاً للعديد من القوات الجوية حول العالم، حيث تم بيعها لأكثر من 25 دولة.

وبحسب الخبراء، تعد هذه المقاتلة مثالية للمناورات الجوية السريعة والمعارك القريبة.

طائرة كش ملك الروسية

أما طائرة "كش ملك" (سوخوي 75) الروسية، فهي مقاتلة شبحية متعددة المهام من الجيل الخامس، كُشف عن نموذجها الأول في معرض "ماكس" الجوي بموسكو عام 2021، وتخطط روسيا لإطلاقها في الأسواق بحلول عام 2026.

و"كش مات" هي عبارة شائعة في لعبة الشطرنج، وتعتبر من أهم المصطلحات التي تُستخدم عند تحقيق الهدف النهائي في اللعبة. هي حالة في لعبة الشطرنج تُشير إلى الوضع الذي يُهزم فيه ملك الخصم بشكل نهائي، بحيث لا يمكنه الهروب من التهديد بالقبض عليه. وتستعمل العبارة في الحياة اليومية للدلالة على انتهاء الأمر وغياب أي مناورة.

تعتمد الطائرة على تقنيات الشبح المتقدمة، مما يجعلها غير مرئية للرادارات. يصل طول الطائرة إلى 17.5 متراً، وجناحيها إلى 11.8 متراً. يمكن للطائرة أن تحمل حمولات قتالية تزيد عن 7 أطنان، ولديها 5 فتحات أسلحة مخفية و11 نقطة تعليق سلاح خارجية.

تتميز "كش ملك" بقدرتها على العمل في ظروف مناخية متنوعة والتحليق لمسافات طويلة دون الحاجة إلى خزان وقود إضافي، حيث تصل سرعتها إلى 1.8 ماخ (2205 كيلومترا في الساعة) ويمكنها التحليق لمسافة تزيد عن 2800 كيلومتر.

وتمتلك المقاتلة الروسية القدرة على حمل أسلحة متقدمة لتحييد مواقع العدو، وتتميز بوجود فتحات أسلحة مخفية ونقاط تعليق سلاح خارجية، مما يعزز من قدراتها الهجومية. كما يمكنها أيضاً العمل جنباً إلى جنب مع الطائرات المسيرة، مما يوفر لها ميزة استراتيجية إضافية في ساحة المعركة.