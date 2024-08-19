في ليلة استثنائية ينتظرها العالم.. ستتزين السماء بظاهرة فلكية نادرة تأسر الأنظار، إنه القمر الأزرق العملاق الذي سيرتفع بعد غروب الشمس في مساء اليوم 19 من أغسطس 2024، وسيستمر لثلاثة أيام.

فإذا كنت تملك تلسكوبا صغيرا أو منظارا ستكون أمامك فرصة رائعة لمشاهدة القمر بدقة إلى جانب زحل والتمتع بمشاهدة حلقات زحل وجميع التفاصيل الجميلة لسطح القمر.

ووفقا لخبراء الأرصاد الفلكية، ينصح بمراقبة القمر الأزرق العملاق بدءا من غروب الشمس حتى ساعات الليل المتأخرة للحصول على أفضل رؤية وضمان تجربة رصد ناجحة،

يعرف القمر الأزرق بأنه ظاهرة حسابية تعتمد على اختلاف طول الشهور القمرية عن الشهور الميلادية، ولا علاقة له باللون الأزرق، بمعنى أن القمر لا يتلون في تلك الليلة باللون الأزرق بأي حال من الأحوال.

ولكن لأن هواة الفلك اعتادوا على تلوين صور القمر الملتقطة في ليالٍ كتلك باللون الأزرق، ظن البعض أن القمر بالفعل يتلون في ليلة القمر بالأزرق.

وهناك نوعان من الأقمار الزرقاء، يشير "القمر الأزرق الموسمي" إلى البدر الثالث في أحد الفصول الذي مرت به 4 بدور مكتملة.

أما "القمر الأزرق الشهري" فيحدث عندما يظهر بدران في نفس الشهر الميلادي، وهو ما يحدث كل عامين إلى 3 أعوام تقريباً.