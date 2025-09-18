إسرائيل تطلق "الشعاع الحديدي".. هل بدأ عصر الدفاع الجوي بـ"الليزر"؟ (فيديو)

منخفض التكلفة، عالي القدرة، ويستخدم الليزر لاعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة.. إسرائيل تعلن إنهاء تجارب نظام الدفاع الجوي الجديد "الشعاع الحديدي" فما قدراته؟

"إيرون بيم" نظام الدفاع الذي قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية أنه أصبح جاهزًا للاستخدام هو جزء من منظومة القبة الحديدية، يمتلك قدرات اعترض أكبر وعلى مدى أطول وأوسع للصواريخ والطائرات المسيرة حيث يستطيع إطلاق شعاع ليزر بقوة 100 كيلوواط، ومن المقرر نشره على مراحل في جميع أنحاء البلاد في الأشهر المقبلة بغية تأمين الأجواء الإسرائيلية.

حاليا تبلغ كلفة اعتراض الصاروخ الواحد 50 ألف دولار على الأقل، بينما تعد كلفة أنظمة الليزر ضئيلة والتي تركز بشكل أساس على الصواريخ الصغيرة، والطائرات دون طيار، وتتوفر لدى إسرائيل مجموعة من الأنظمة الليزرية مثل "إيرون بيم إم" و"إيرون بيم" و"ليتل بيم" ومع نجاح النظام الأخير قال المدير العام لوزارة الدفاع أمير برام إنه سيغير ساحات المعارك حول العالم، ويجعلها مليئة بأنظمة الليزر.