إيران قررت الرد المباشر على إسرائيل .. تطور مثير للقلق أكدته مصادر مطلعة لموقع "أكسيوس" الأمريكي حيث أن المخابرات الإسرائيلية تعتقد أن إيران تستعد لتوجيه ضربة مباشرة لإسرائيل، وقد يتم ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.

يأتي هذا التحرك الإيراني المحتمل كرد فعل انتقامي على اغتيال زعيم حركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران أواخر يوليو الماضي، وهو حادث لم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عنه حتى الآن.

وسط هذا التوتر المتصاعد يترقب العالم بقلق هجومًا إيرانيًا واسع النطاق ضد إسرائيل، فيما تتزايد الدعوات من دول عديدة لمواطنيها لمغادرة لبنان فورًا، خشية اندلاع حرب إقليمية متعددة الأطراف قد تجر المنطقة إلى كارثة غير مسبوقة.

وفي ظل هذه الأجواء المشتعلة، أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، تحذيرًا شديد اللهجة لطهران وحزب الله، مشيرًا من قاعدة تل هشومير العسكرية إلى أن إسرائيل تمتلك قدرات هائلة، محذرًا "على إيران وحزب الله أن يعيدا حساباتهما و يجب أن يتوقعوا رداً من جانبنا لم يشهدوا له مثيلاً من قبل."

في هذه الأثناء تعمل الإدارة الأمريكية على قدم وساق لدعم إسرائيل وتنسيق المعلومات الاستخبارية معها، في حين تشير تقارير إلى أن الإيرانيين يشعرون بالقلق من القدرات العسكرية الأمريكية المتفوقة.

لكن مع تأخر الرد الإيراني، يبقى الشرق الأوسط على صفيح ساخن، حيث تستعد المنطقة للانفجار في أي لحظة.. وثمة من يرى بأن هناك قرارات حاسمة تُطبخ في الخفاء قد تحدد مصير المنطقة وتغير موازين القوى بشكل جذري.