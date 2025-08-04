من سيفرسك إلى كراماتورسك.. الهجمات الروسية العنيفة تشعل جبهة دونيتسك

تواصل القوات الروسية ضغطها العسكري الكثيف في وسط وشمال مقاطعة دونيتسك، في إطار سعيها لفرض السيطرة الكاملة على إقليم الدونباس، بينما تحتدم المعارك في الجبهة الشمالية للمقاطعة.

وتمكنت القوات الروسية من إحكام السيطرة النارية على مدينة سيفرسك، بعد انتزاعها المرتفعات الحاكمة شمال نهر كاميانكا، ما يمنحها تفوقًا استراتيجيًا يمكّنها من شل حركة الدفاعات الأوكرانية داخل المدينة.

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معركة سيفرسك، التي تعد البوابة الشمالية لمدينة كراماتورسك، باتت على وشك الحسم، وسط مؤشرات على نية موسكو شن هجمات من الجنوب الشرقي ومن الجانب الشرقي للمدينة من أجل اقتحامها.

وتخطط القوات الروسية لاحقًا للسيطرة على المرتفعات الواقعة شرق نهر باخموتكا، في خطوة تهدف لتأمين تقدمها نحو العمق الأوكراني، وتعزيز قبضتها على كامل إقليم الدونباس.

وبذلك، تقترب موسكو من تحقيق هدفها الاستراتيجي المعلن في هذه المرحلة من الحرب، وهو؛ فرض السيطرة الكاملة على شرق أوكرانيا.