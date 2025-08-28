تصريحات صادمة من الشرع حول الانتقام من حزب الله (فيديو إرم)

الرئيس السوري أحمد الشرع يثير موجة واسعة من التفاعل بعد تصريح نادر خلال استقبال وفد إعلامي دولي.

الشرع كشف أنه كان بإمكانه الانتقام من حزب الله فور وصوله إلى دمشق.. كان ذلك متاحًا له، وقواه كانت قوية، وحتى العالم كان سيبارك خطوة كهذه.

لكن الشرع اختار عدم المضي في هذا الطريق، وفتح صفحة جديدة، مؤكّدًا أن أي خطوة في هذا الملف هي بمثابة حقل ألغام.. خطأ واحد ونار الفوضى قد تنفجر داخل لبنان، حسب قوله.

تصريحات الشرع تفتح نافذة على خيارات القوة والحذر وقرارات التاريخ الصعبة.