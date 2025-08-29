تامر حسني يحقق حلم "فتاة الشيبسي".. ووالدها يعبر عن "قلقه" (فيديو)

في لفتة إنسانية مميزة، استجاب الفنان المصري تامر حسني لرغبة الطفلة هايدي محمد نسيم، أو كما باتت تُعرف بـ"فتاة الشيبسي"، التي عبّرت في لقاء تلفزيوني عن أن حلمها الكبير هو مقابلته؛ فلبّى تامر الحلم بدعوتها لمرافقته في حضور أحد حفلات الزفاف، ومنحها لحظة ستظل محفورة في قلبها الصغير دائمًا.

القصة لم تبدأ من تامر، بل من لحظة إنسانية سجلتها كاميرات المراقبة داخل أحد المحال، عندما وقفت هايدي، الطفلة المصرية الصغيرة، أمام كيس "شيبس" كانت تنوي شراءه بخمسة جنيهات لم يكن بحوزتها غيرها.

في تلك اللحظة، مر بجوارها رجل مسن بعينين مثقلتين بالحاجة؛ شعرت هايدي بما لا يشعر به كثيرون، وقررت في لحظة فريدة أن تُعيد الكيس وتُعطي ما تملكه من نقود لذلك الرجل.

هذا التصرف، الذي لم يستغرق سوى لحظات، تحوّل إلى حديث الناس والمنصات بعد انتشار الفيديو على مواقع التواصل، وأصبحت هايدي تُعرف منذ ذلك الحين باسم "فتاة الشيبسي".

لكن في إحدى اللقاءات، ورغم فخره الشديد بابنته وما قامت به، عبّر والد هايدي عن بعض القلق من التغيّرات التي طرأت بعد انتشار القصة، قائلاً: "ابنتي بدأت تقول لي: يا ريت أرجع هايدي العادية زي زمان." كما أشار إلى محاولات بعض مشاهير مواقع التواصل استغلال اسم ابنته، من خلال إنشاء صفحات مزيفة تحمل اسمها، مؤكّدًا أن هايدي لا تملك أي حساب رسمي على منصات التواصل.