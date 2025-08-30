بعد تفجير واحدة منها.. هل باتت صالات الأفراح في مرمى الاستهداف بسوريا؟

أضرار مادية جسيمة وصالة أفراح تحولت إلى أنقاض، هذا ما حدث في درعا بعد انفجار عبوة ناسفة في الصالة الواقعة في مدينة "إنخل" بريف المدينة..

ونشر ناشطون وصحفيون سوريون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصوراً لما قالوا إنها صالة الأفراح المستهدفة بالتفجير في "إنخل" بريف درعا، لكن القصة لم تنتهِ عند هذا الحد، حيث انفجرت على مواقع التواصل الاجتماعي تهديدات من نوع آخر تحذر صالات الأفراح النسائية بالإغلاق والتخريب متهمة إياها بنشر الفسق والفجور.

في العام الماضي شهدت مدينة إدلب هجوماً على صالة أفراح بهدف تخريب حفل غنائي للفنان الشعبي محمد الشيخ، حيث تعرضت صالة الحفل لهجوم عنيف تخلله تخريب وتدمير للممتلكات، من بعض المجهولين