وزير الدفاع الإسرائيلي: سيتعلم الحوثيون درسا قاسيا وهذه مجرد بداية

logo
آثار التفجير
فيديو

بعد تفجير واحدة منها.. هل باتت صالات الأفراح في مرمى الاستهداف بسوريا؟

مرح جنبلاط
مرح جنبلاط
30 أغسطس 2025، 7:03 م

أضرار مادية جسيمة وصالة أفراح تحولت إلى أنقاض، هذا ما حدث في درعا بعد انفجار عبوة ناسفة في الصالة الواقعة في مدينة "إنخل" بريف المدينة..

ونشر ناشطون وصحفيون سوريون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصوراً لما قالوا إنها صالة الأفراح المستهدفة بالتفجير في "إنخل" بريف درعا، لكن القصة لم تنتهِ عند هذا الحد، حيث انفجرت على مواقع التواصل الاجتماعي تهديدات من نوع آخر تحذر صالات الأفراح النسائية بالإغلاق والتخريب متهمة إياها بنشر الفسق والفجور.

في العام الماضي شهدت مدينة إدلب هجوماً على صالة أفراح بهدف تخريب حفل غنائي للفنان الشعبي محمد الشيخ، حيث تعرضت صالة الحفل لهجوم عنيف تخلله تخريب وتدمير للممتلكات، من بعض المجهولين

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC