خلل تقني يقود إلى انقطاع مفاجئ للإنترنت في العديد من الدول حول العالم، ما أدى إلى تعطل عمل مطارات وشركات طيران ووسائل إعلام ومصارف وشركات كبرى من الولايات المتحدة إلى أستراليا.. وفقا ًلوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

بدورها أعلنت قناة "سكاي نيوز" البريطانية توقفها عن البث المباشر، وبحسب إدارة الطيران الفيدرالية، فقد أعلنت عدد من المطارات وكبرى شركات الطيران الأميركية عن توقف رحلاتها، من بينها خطوط "دلتا" و"يونايتد" و"أميركان" بسبب "مشكلة الاتصالات".

وتسبب انقطاع الإنترنت بشلل في حركة الطيران العالمية أقرت به شركة الطيران "لوفتهانزا" الألمانية، وشركة تشغيل المطارات الإسبانية، وشركة "إير فرانس" التي أشارت إلى اضطرابات في عمليات "بعض المحطات"، ما عدا "المطارات الباريسية" التي قالت إنها "بمنأى عن العطل".. وغيرها كثير من الشركات والمطارات في تركيا وبريطانيا ودول أخرى.

وتواجه عدة مقرات رئيسة لتداول النفط والغاز في لندن وسنغافورة صعوبات في تنفيذ المعاملات بسبب تعطل الإنترنت، بحسب ما نقلت "رويترز" عن مصادر.