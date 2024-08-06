"تكسير قبور".. ومساجد في حالة تأهب.. اليمين المتطرف يُثير رعب المسلمين في بريطانيا.. ما الذي يحدث؟

مسلمون يتجمعون لحماية المساجد وسط تحذيرات للمسلمين البريطانيين من ضرورة الصلاة قبل مغادرة منازلهم إضافة لعدم السير في الشوارع بمفردهم.

نساء مسلمات في بريطانيا أيضا اخترن عدم ارتداء الحجاب مؤقتا؛ خوفا من أن يجذب غطاء الرأس انتباها غير مرغوب فيه خلال موجة العنف.

القبور الإسلامية في بريطانيا لم تسلم أيضا، حيث تعرضت شواهد عدد من المقابر للتخريب باستخدام الطلاء الأبيض والتدنيس.

مرشح مستقل سابق للبرلمان حث المسلمين على عدم الخروج ومواجهة المتطرفين اليمينيين، معتبرا أن هذا هو ما يريده المحتجون.