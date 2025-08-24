الحوثيون في مرمى النار.. تل أبيب تجهّز بنك أهداف واغتيالات حاسمة (فيديو إرم)

تتجسد مواجهة جديدة ذات خطورة متزايدة في اليمن، مع نجاة رئيس أركان الحوثيين، محمد عبد الكريم الرمرائي، من محاولة اغتيال دقيقة تكشف عمق الصراع الدائر، في وقت تواصل فيه إسرائيل إعداد بنك أهداف شامل لضرب مراكز القوة الحوثية.

تعكس هذه الخطوة حجم التهديد الذي تمثله الصواريخ والمسيّرات الحوثية على الأمن الإسرائيلي، وتشير إلى تصعيد محتمل قد يفتح فصلاً جديداً من المواجهات الحاسمة.

مصادر سياسية إسرائيلية أكدت أن جهاز الاستخبارات يبذل جهوداً كبيرة لتجميع معلومات دقيقة عن مواقع الحوثيين، تشمل المنظومة الأمنية، الموانئ، القدرات العسكرية، وصناعة الدفاع، بهدف تنفيذ ضربات متزامنة تُلحق أضراراً جسيمة تضعف قدرات الحوثيين بفعالية.

رغم أن معظم مراكز الحوثيين مخفية تحت الأرض، وأن المعلومات الاستخباراتية غير مكتملة، إلا أن إسرائيل ترى أن الجماعة تحت ضغط مستمر، وأن ردها العسكري أصبح ضرورة ملحة لحماية الجبهة الداخلية.

محاولة اغتيال الرمرائي الفاشلة أثناء اجتماع مع كبار المسؤولين تعكس حجم الصراع الشرس، وتدل على رغبة إسرائيل في تقويض القيادة الحوثية كجزء من استراتيجيتها الجديدة.

وقد سبق أن نفذ الجيش الأمريكي عملية جوية مكثفة استهدفت مواقع الحوثيين، لكنها لم تتمكن من وقف الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة، مما دفع إسرائيل إلى إعادة النظر في أساليبها، وسط توقعات بتوسع الهجمات الحوثية، لا سيما في حال انخرطت إسرائيل في عمليات واسعة في غزة.

المشهد الإقليمي يشهد تحولات متسارعة، والقدرات المتنامية للحوثيين وحصولهم على وقود الهيدرازين الفتاك، وضعتهم على رأس قائمة الأولويات في ظل تعقيدات الوضع السياسي والعسكري في المنطقة.