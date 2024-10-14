"الجواسيس الرقميون".. هكذا يجند الموساد عملاءه في لبنان (فيديو إرم)

في خضم الحرب الإسرائيلية على لبنان، بات واضحًا أن النتائج التي تحققها الحرب الاستخباراتية تفوقت على المواجهات العسكرية المباشرة؛ فشبكات التجسس تلعب دورًا محوريًّا في تزويد إسرائيل بمعلومات حيوية حول قادة حزب الله في كامل لبنان.

تشير تقارير أمنية إلى أن التحقيقات مع الأشخاص الذين وقعوا ضحية للموساد كشفت عن إستراتيجيات استخدمها الجواسيس، حيث بدؤوا بتقديم معلومات لوكالات إعلامية غربية عن ضحايا القصف الإسرائيلي وتصوير المواقع المستهدفة.. ولكن كيف تتم عملية التجنيد هذه؟

الموساد ووفقًا للخبراء يتبع أساليب متنوعة لتجنيد العملاء بما في ذلك الطرق التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي.

ومع ازدياد الضغوطات الاقتصادية باتت أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، تلجأ بشكل أكبر إلى منصات مثل "إنستغرام"، و"فيسبوك"، و"تويتر"، إذ تسعى لإيجاد عملاء جدد من خلال حسابات وهمية يتم تجنيد الأفراد عبر مراقبة اهتماماتهم وجمع معلومات عن ظروفهم المالية.

عملية التجنيد تمر بثلاث مراحل أساسية تبدأ بتحديد الأفراد بناءً على وظائفهم في المؤسسات الحكومية أو الأمنية أو حتى العاطلين عن العمل الباحثين عن فرص مالية.. ومن ثمّ يُنصب الفخ ويتم الإيقاع بالضحايا عبر الابتزاز أو تهديدهم بصور أو علاقات خاصة.. وبعد الإيقاع بهم يُكلفهم الموساد بمهام معينة لتحقيق الأهداف المحددة .

فيما تضاعفت جهود إسرائيل لتجنيد العملاء عبر منصات مثل "LinkedIn" ومواقع التوظيف المتخصصة.. إذ تشير التقارير إلى أن الغالبية العظمى من المجندين تسعى فقط للحصول على المال؛ ما يفتح المجال لاستغلال وضعهم المالي المتدهور وبتكلفة أقل بكثير من الجواسيس التقليديين.