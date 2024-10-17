ما هي قوات "بيسلماخ" التي اغتالت السنوار ؟

أعلنت مصادر إسرائيلية أن القوات الإسرائيلية نفذت إحدى العمليات العسكرية الأهم في قطاع غزة منذ بداية الحرب، إذ تمكنت من القضاء على ثلاثة مقاتلين من حماس، بينهم يحيى السنوار، زعيم الحركة، خلال اشتباك قرب مبنى مفخخ جنوبي القطاع.



وفقًا لتقرير صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فقد عثرت القوات الإسرائيلية، التي تضم وحدات من قادة المشاة ومدرسة التدريب القتالي "بيسلماخ"، على كميات كبيرة من النقود الإسرائيلية وأوراق هوية إسرائيلية في حوزة المسلحين. ونظرًا لوجود متفجرات وقنابل يدوية، استخدمت القوات طائرات دون طيار لفحص الجثث قبل الاقتراب منها.



وحدة "بيسلماخ" هي وحدة عسكرية متخصصة تتبع الجيش الإسرائيلي، وتركز على تدريب الجنود على مهارات متنوعة في ميدان المعركة، بما في ذلك:

القتال في المناطق المبنية وإزالة الألغام والتعامل مع المباني المفخخة والعبوات الناسفة.

كذلك الاستخدام التكتيكي للطائرات دون طيار لمراقبة الميدان والقتال البري الذي يتجلى في تدريب مكثف على مهارات المشاة والتعامل مع الأسلحة في ظروف الحرب.



تُعد هذه القوات جزءًا حيويًا من القدرات العملياتية للجيش الإسرائيلي، إذ تسهم في تجهيز الجنود بالمهارات اللازمة لمواجهة التحديات الميدانية، خصوصًا في سياق الحرب والعمليات الخاصة.