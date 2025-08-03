اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية.. ما الذي حدث؟

اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في محيط مدينة منبج بريف حلب الشرقي، عقب محاولة تسلل نفذتها عناصر "قسد" باتجاه إحدى نقاط انتشار الجيش، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع السورية.

وأكدت الوزارة أن قواتها تصدت للهجوم، مشيرة إيضا إلى أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً نفذته "قسد" استهدف منازل المدنيين في قرية الكيارية بريف منبج، ما أسفر عن إصابة 4 جنود و3 مدنيين، مضيفة أن الجيش رد بتنفيذ ضربات دقيقة على مصادر النيران.

من جانبها، نفت قوات سوريا الديمقراطية رواية وزارة الدفاع، واتهمت ما وصفته بـ"فصائل غير منضبطة" ضمن القوات الحكومية بالمسؤولية عن التصعيد.