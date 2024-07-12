متهمة في قضية التمويل الليبي.. من هي كارلا بروني؟



زوجة ساركوزي وقضية التمويل الليبي للحملة الانتخابية لزوجها في 2007. عنوان يعود إلى واجهة الأحداث في المحاكم الفرنسية بعد كل تطور يلقي بظلاله على ملف "الرئيس وزوجته". فمن هي كارلا بروني؟.

المغنية وعارضة الأزياء السابقة وعروس الإليزيه لعام 2008 التي اختارها الرئيس السابق نيكولا ساركوزي زوجة له بعد قصة حب جمعتهما، فكان خبر زفافهما بمثابة سابقة لرئيس يطلق ويتزوج مجددًا خلال فترة ولايته التي امتدت من 2007 إلى 2012 ..

ولدت بروني في إيطاليا، لكنها انتقلت مع أسرتها إلى فرنسا عام 1975، إلا أن الحياة الأكاديمية لم تحقق أحلامها، لذلك اختارت أن تغادر صفوف الدراسة في سن التاسعة عشرة، وتبدأ بمجال عرض الأزياء، فأصبحت من عارضات الأزياء الأكثر دخلا في العالم، إذ وصل دخلها إلى 7.5 مليون دولار عام 1988..

لكن بروني التي عرفت بأنها صاحبة شخصية ملولة تُرجمت في علاقات عاطفية عدة جمعتها برئيس الوزراء السابق لوران فابيوس، أرنو كلارسفيلد، لويس برتينياك، ميك جاكر وغيرهم، قررت مغادرة عالم الأزياء وتكريس نفسها للموسيقى وبالفعل في عام 2002، طُرح بالأسواق الأوروبية أول ألبوم لها، كما طرحت ألبومها رقم 3 بعدما أصبحت السيدة الأولى لفرنسا ..

أما اليوم، وبعد مرور 12 عاما على خروجها من قصر الإليزيه، فما زالت قضية الأموال الليبية تلاحق عائلة ساركوزي في الوقت الذي وُجهت فيه تهم لبروني تتعلق بإخفاء الأدلة وإخفاء التلاعب بشاهد الإثبات والوسيط الفرنسي – اللبناني "زياد تقي الدين" الذي تراجع بشكل مفاجئ عن اتهاماته لزوجها، إضافة إلى اتهامها بمحاولة خداع القضاة المكلفين بالتحقيق في شبهة التمويل الليبي للحملة الانتخابية لزوجها، حيث قرر القاضيان بعد جلسة استماع استمرت لساعتين بحسب ما جاء في الصحف الفرنسية، وضعها تحت المراقبة القضائية ومنعها من إجراء أي اتصال مع المتهمين في هذه القضية باستثناء زوجها، الذي من المقرر أن تبدأ محاكمته عام 2025 بتهمة اختلاس أموال عامة والتمويل غير القانوني لحملته الانتخابية، لكن يبدو أن المعركة القضائية ستحمل الكثير من التطورات خاصة بعدما قال محاميا الدفاع إن "كارلا بروني-ساركوزي عازمة على تأكيد حقوقها، والطعن في هذا القرار، الذي لا أساس له من الصحة" بحسب تعبيرهما.