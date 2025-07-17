إسرائيل تتوعد باغتيال محمود الحسنات.. ما السبب؟ (فيديو إرم)

بعد تغريدة طالب فيها بقتال إسرائيل عقب قصف الأخيرة مقرات عسكرية سورية في دمشق، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي يتوعد الداعية الفلسطيني محمود الحسنات بالاغتيال.

أخبار ذات علاقة الأمن السوداني يقبض على الداعية الفلسطيني محمود الحسنات

أدرعي الذي رد على الحسنات بتغريدة اتهمه فيها بالتحريض من خارج غزة، واصفًا إياه بصدى المشروع التخريبي القديم، لكن بلباس ديني جديد، اعتبر أن من يدعو للذبح باسم الدين لا يمثل الدين، ومن يجعل من المنابر منابر للحقد لا يستحق أن يُنصت له، قبل أن يختتم تغريدته بتهديد مباشر قائلًا إن نهايته ستكون مثل أسياده الإخوانيين الحمساويين، حيث كتب الحسنات أن إسرائيل قصفت دمشق كما قصفت غزة، وأنها تغدر بالشام كما غدرت بفلسطين قائلًا لا يد ممدودة إلا لزناد البندقية.