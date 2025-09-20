logo
مشهد من المجاعة في غزة
تلتهم "البرغر".. إسرائيلية تسخر من مجاعة غزة وتفجر غضباً (فيديو إرم)

كوميدية إسرائيلية تثير غضبا عارما بعدما خرجت بمقطع مصور وهي تتناول برغر اللحمة بشهية وتسخر من مجاعة سكان غزة.

اقترحت "نتي فلينكر" أن يتغلب الغزيون على مصاعب الجوع بأن يأكلوا بعضهم بعضا، وفسرت ذلك قائلة : "فليأكل الأبرياء الأشخاص غير الأبرياء"، كما تعمدت تقديم دعاية علنية خلال مقطعها المصور لأحد المطاعم في مستوطنة إسرائيلية بالضفة الغربية؛ ما زاد من حدة الانتقادات التي طالتها.

وضجت وسائل التواصل بمقاربات مؤلمة عبر تقديم الناشطين أمثلة لجوعى غزة وما أكثرهم، مطالبين بحذف مقطع الكوميدية الإسرائيلية من على وسائل التواصل، والالتفات لمن هم تحت حصار الحرمان في قطاع غزة، حيث المجاعة بلغت ذروتها. 

