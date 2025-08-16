كنز بمليونَي دولار.. سطو جريء في وضح النهار يهز سياتل

قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف محيط المستشفى المعمداني في مدينة غزة

توفيق الناصري
16 أغسطس 2025، 8:43 م

في أقل من دقيقتين، تحولت واجهات مجوهرات فاخرة في سياتل إلى ركام، وسُرقت كنوز بقيمة مليوني دولار في وضح النهار.

أربعة لصوص ملثمين نفذوا عملية سطو خاطفة على متجر مجوهرات غرب المدينة، مستخدمين المطارق لتحطيم الباب الزجاجي واقتحام ست واجهات عرض.

الكاميرات رصدت السرعة والدقة، حيث استغرقت العملية 90 ثانية فقط، سُرقت خلالها ساعات رولكس بقيمة 750 ألف دولار وقلادة زمرد بنحو 125 ألف دولار.

أحد اللصوص هدّد العاملين برذاذ دببة ومسدس صاعق، لكن دون إصابات.

نائب رئيس المتجر عبّر عن صدمة الطاقم وأعلن إغلاقًا مؤقتًا.

الشرطة استجابت فورًا، لكن اللصوص فرّوا بسيارة ولم يُلقَ القبض عليهم حتى الآن.

التحقيقات لا تزال مستمرة وسط حالة من الذهول في المنطقة.

