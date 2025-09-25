رعب في السماء.. رجلان يأكلان جوازي سفرهما (فيديو إرم)

تحولت رحلة عادية من ميلانو إلى لندن على متن طيران رايان إير إلى مشهد غير مسبوق من الفوضى والذعر، بعدما بدأ رجلان بتمزيق جوازي سفرهما وأكلهما أمام دهشة الركاب، ما اضطر الطائرة إلى الهبوط اضطرارياً في باريس.

وبحسب روايات الشهود، وقع الحادث بعد دقائق من إطفاء إشارة حزام الأمان.. أحد الرجلين مزّق صفحات جوازه وبدأ بمضغها، فيما حاول الآخر التخلص من جوازه عبر المرحاض وسط محاولات فاشلة من طاقم الضيافة لإيقافه.

وقال أحد الركاب لصحيفة ديلي ستار: "لم يفهم أحد ما يحدث، كان المشهد مرعباً.. بالنسبة لي كانت أكثر 15 دقيقة رعباً في حياتي".

حالة الذعر اجتاحت المقصورة، والمضيفات اضطررن لطرق باب المرحاض ومطالبة الرجل بالخروج، بينما ارتفعت أصوات الركاب في ظل غموض ما يجري.

وفي النهاية حطت الطائرة اضطراريا في باريس حيث صعدت السلطات الفرنسية واعتقلت الرجلين، قبل أن تواصل الطائرة رحلتها إلى لندن بعد تفتيش شامل للأمتعة استغرق ساعتين.

ورغم الصدمة أشاد الركاب بقدرة طاقم الطائرة على التعامل مع الموقف بهدوء، إذ وزعوا المشروبات عند اقتراب الرحلة من مطار ستانستيد، محاولة لتهدئة الأجواء بعد ساعات عصيبة لن تُنسى.