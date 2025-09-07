"صفقة سرية".. غوغل متهمة بدعم الرواية الإسرائيلية في غزة

أفاد تقرير لموقع "دروب سايت نيوز" بأن شركة غوغل أبرمت اتفاقا بقيمة 45 مليون دولار مع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لدعم الحملات الرقمية للحكومة الإسرائيلية.

العقد، الذي بدأ في أواخر يونيو/ حزيران 2025 ويمتد لنصف عام، يصف غوغل بأنها "جهة رئيسية" في استراتيجية الحكومة للتواصل العام، مع التركيز على الترويج لرواية إسرائيل حول الأوضاع في غزة وتقليل الانتقادات الدولية.

وفقا للتقرير، تدار الإعلانات عبر منصتي يوتيوب و"غوغل ديسبلاي آند فيديو 360"، وتوصف الوثائق الحكومية الإسرائيلية هذه الحملات بمصطلح "هاسبارا"، أي الدعاية.

وتشير السجلات إلى أن إسرائيل أنفقت أيضا 3 ملايين دولار على منصة "إكس" الأمريكية و2.1 مليون دولار عبر منصة "أوت برين" الإسرائيلية لتعزيز تلك الرسائل.

وتزامن ذلك مع تصريحات من الجيش الإسرائيلي حول احتمال إطلاق حملات رقمية لتوضيح موقفه بشأن الوضع الغذائي في غزة، حيث وصفت المجاعة في غزة بأنها "كذبة".

وتشير السجلات إلى أن الحملة الرقمية لم تقتصر على الترويج لرواية الحكومة فحسب، بل استهدفت أيضا المنظمات الإنسانية مثل "أونروا" والمنظمات الحقوقية الفلسطينية، مع محاولات لتشويه صورتها وتشكيك في مصداقيتها.

وتأتي هذه الحملة في ظل انتقادات دولية متزايدة لإغلاق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة، في ظل أزمة حادة مستمرة منذ أكثر من عامين.