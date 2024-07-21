في خطوة مفاجئة، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عبر منصة "إكس" عن قراره بالانسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدًا أنه سيلتزم بأداء مهامه الرئاسية حتى نهاية ولايته.

بايدن ذكر أنه سيكشف عن تفاصيل قراره في خطاب إلى الأمة يعتزم إلقاءه في وقت لاحق هذا الأسبوع.

هذه التطورات تأتي في وقت تتصاعد فيه التكهنات حول مستقبل نائبة الرئيس كامالا هاريس، التي قد تكون المرشحة المحتملة للحزب الديمقراطي بدلاً من بايدن.

صحيفة "نيويورك تايمز" أكدت أن فريق الرئيس السابق دونالد ترامب يستعد لشن هجوم شامل ضد هاريس، ويعد خططًا هجومية تتضمن نشر مقالات تنتقد سجلها السياسي واستطلاعات رأي لتحديد نقاط ضعفها.

الصحيفة أشارت أيضًا إلى أن الفريق الجمهوري يجهز إعلانات تستهدف هاريس، مركّزًا على فترة عملها في ولاية كاليفورنيا وسجلها في البيت الأبيض..

في المقابل صحيفة ذا هيل البريطانية ترى في هيلاري كلينتون البديل الأقوى لمواجهة دونالد ترامب وهناك مجموعة أسبابٍ قد تجعل كلينتون "البديل الأبرز" لهذا المنصب.

أما ترامب كان واضحًا كيف خفف من هجومه الحاد على بايدن خلال الفترة الماضية فقد كان يفضل أن يواصل بايدن ترشحه من أجل هزيمته في الانتخابات.

في الوقت الذي تشهد فيه الساحة السياسية الأمريكية تحولات دراماتيكية، يترقب الجميع ما ستؤول إليه الأمور، وما إذا كانت كامالا هاريس أو هيلاري كلينتون أو غيرهما قادرًا على مواجهة التحديات القادمة في سباق الرئاسة.