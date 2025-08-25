جريمة ضد قطة تشعل الشارع المصري.. والنيابة تتوعد بالعقوبات (فيديو)

في مشهد صادم هزّ الشارع المصري وأشعل مواقع التواصل.. ظهر مقطع فيديو يوثّق لحظة إقدام رجل على قتل قطة بوحشية في مدينة مطروح شمال غربي البلاد؛ ما أثار عاصفة غضب شعبي ودعوات لمحاسبته.

وبعد ساعات قليلة أعلنت وزارة الداخلية نجاحها في تحديد وضبط الجاني الذي تبيّن أنه طباخ يعمل بإحدى القرى السياحية وقد اعترف بجريمته مدعيًا أن القطة تسببت بتلفيات داخل المطبخ.

الواقعة لم تتوقف عند حدود الأمن إذ دخلت النيابة العامة على خط الأزمة مؤكدة تلقيها سيلًا من البلاغات حول حوادث مشابهة في القاهرة والجيزة والإسكندرية.. وأوضحت أن القانون المصري يجرّم مثل هذه الاعتداءات وفقًا للمادتين الـ355 والـ357 من قانون العقوبات بعقوبات تصل إلى الحبس ستة أشهر أو غرامة مالية مع إمكانية تشديدها في حال التكرار.