لم تكن مهارة الحارس دين هيندرسون وحدها هي من أنقذت كريستال بالاس، بل "قنينة سرية" خطفت الأضواء وصنعت الفارق.

خلال ركلات الترجيح في نهائي درع المجتمع الإنجليزي أمام ليفربول، ظهر هيندرسون وهو يستعين بزجاجة ماء مغلّفة بمنشفة، كُتبت عليها أسماء لاعبي الخصم وجهاتهم المفضلة للتسديد.

بفضل هذا التحضير الذكي، تصدى لركلتين حاسمتين، فيما أطاح محمد صلاح بكرة ثالثة فوق العارضة، ليقود فريقه للفوز بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2.

في حديثه بعد المباراة، عبّر الحارس عن حبه للحظات الصعبة، ووجّه الشكر لفريق التحليل الذي ساعده.

القنينة لم تكن مجرد أداة ترطيب، بل سلاح استراتيجي غيّر مسار اللقب.