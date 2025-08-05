طفلة غزية تروي فاجعتها بعد أن فقدت عائلتها وبصرها بغارة إسرائيلية (فيديو)

"نفسي أرجع أشوف".. بهذه الكلمات المؤلمة روت الطفلة الغزية "ماريا ريحان" ذات الأحد عشر عامًا ما لم تكن قادرة على وصفه.

حيث قلبت غارة إسرائيلية حياتها رأسًا على عقب، بعد أن أفقدتها بصرها وخطفت منها والديها وإخوتها.

مأساة ماريا، هي مجرد واحدة من قصص كثيرة باتت تروي واقعًا مؤلمًا يعيشه أطفال قطاع غزة الذين بات أغلبهم أيتامًا.

وفي الإطار ذاته، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" إن نحو 28 طفلًا يقتلون يوميًا في قطاع غزة، جراء القصف والتجويع الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 660 يومًا.

وأوضحت المنظمة، في بيان، أن الأطفال في غزة يواجهون الموت "بالقصف وسوء التغذية والجوع ونقص المساعدات والخدمات الحيوية".

وأضافت: "في غزة، يُقتل يوميًا ما معدله 28 طفلًا، أي بحجم صف دراسي واحد".