لبنان يدخل أجواء الحرب.. سفارات تطالب رعاياها بالرحيل فورًا.. مواطنون لبنانيون يتهافتون على الأسواق لتأمين مستلزماتهم وسط الحديث عن حرب تدور في الأفق.

السفارة الأميركيّة في بيروت دعت المواطنين الأمريكيين الراغبين في مغادرة لبنان إلى حجز أي تذكرة متاحة لهم، إذ أوقفت أو ألغت العديد من شركات الطيران حول العام رحلاتها إلى البلاد وسط تصاعد التوترات الإقليمية، كذلك طلبت السفارة من المواطنين الذين يفتقرون إلى الأموال للعودة إلى الولايات المتحدة الاتصال بالسفارة للحصول على مساعدة مالية.

وطلبت بريطانيا من رعاياها في لبنان مغادرة البلاد حالًا، إذ قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في بيان إن التوترات مرتفعة والوضع مرشح للتدهور السريع. وبينما نعمل على مدار الساعة لتعزيز وجودنا القنصلي في لبنان فإن رسالتي للمواطنين البريطانيين هناك واضحة وهي "غادروا في الحال".

وأعلن وزير الخارجية السويدي تعليق عمل السفارة السويدية في بيروت، وحث موظفي السفارة على المغادرة إلى قبرص، والمواطنين السويديين إلى مغادرة لبنان والامتناع عن السفر إليه.

ميليشيا حزب الله نشرت لافتات عملاقة على خلفية اللون الأحمر المرادف للثأر على طريق مطار بيروت وعليها صور كل من إسماعيل هنية وقاسم سليماني وفؤاد شكر، بالتزامن مع نشرها فيديو تتوعد فيه بالانتقام، وبهذا يكتمل المشهد القادم من خلال إعلان وسائل إعلام غربية وبينها "الغارديان" أنها أرسلت طواقم صحفية إلى بيروت استعدادًا للمرحلة المقبلة.. وهي الحرب.