في تصريح مفاجئ، دعا القائد السابق للجيش الأوكراني فاليري زالوجني بلاده إلى التخلي عن فكرة استعادة حدودها من روسيا سواء تلك التي تعود لعام 1991 أو 2022.

زالوجني، الذي يشغل حاليًا منصب سفير أوكرانيا في لندن أشار إلى أن روسيا لا تزال تحتفظ بقدرات عسكرية كافية لخوض حرب استنزاف طويلة.

وأكد ضرورة التركيز على الحلول الواقعية بدلاً من انتظار "معجزة" تعيد السيطرة على الأراضي المفقودة.

يُذكر أن زالوجني أُعفي من منصبه العسكري في عام 2024، عقب تقارير تحدثت عن خلافات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.