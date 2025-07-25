مشهد صادم.. اعتداء على امرأة مقعدة يثير الغضب في تركيا (فيديو)

قدمت بلاغاً ضد جيرانها بسبب الضجيج والإزعاج، فانهالوا عليها ضرباً في مشهد مؤلم.

مُقعدة تركية تبلغ من العمر 48 عاماً تتعرض للضرب من قبل 5 شبان، وقعت الحادثة بمدينة "إرزروم" التركية، حيث فوجئت المرأة بعد تقديم الشكوى وحضور الشرطة لتنبيه الجيران، بمهاجمتهم لها في اليوم التالي، والاعتداء عليها وعلى والدتها وشقيقها، كما ظهر في فيديو التقطته كاميرا المراقبة في البناء.

حاول أشخاص آخرون وعناصر شرطة وصلوا للمكان، منعهم من مواصلة اعتدائهم دون جدوى، بينما أطلقت النيابة العامة سراحهم بعد التحقيق معهم، تمهيداً لمحاكمتهم وهم طلقاء، ما أثار مخاوف المرأة المعاقة من تعرضها لاعتداء جديد، كما أن المرأة التي تبلغ نسبة إعاقتها 80% أكدت أن كرسيها الكهربائي المتحرك تعرض لضرر بليغ نتيجة الاعتداء، وأن أحد جيرانها هددها بمسدس خلال الاعتداء.