جددوا شبابهم على "تيك توك".. كبار السن يثبتون أن العمر مجرد رقم

تواجدُ كبار السن على مواقع التواصل الاجتماعي لم يعد مفاجئاً.. لكن أسلوب تفاعلهم ونشاطهم يثبت لنا يوماً بعد يوم أن العمر مجرد رقم، وأن الطاقة والإبداع لا يقتصران على فئة عمرية معينة.

على منصات الشباب مثل تيك توك يظهر لنا كبار السن بألوان زاهية.. يرقصون، يطبخون، يشاركون قصص حياتهم، ويقدمون نصائح قيمة.. إنهم لا يقتصرون على كونهم متلقين للمحتوى، بل أصبحوا صناع محتوى مؤثرين يحصدون ملايين المتابعين والإعجابات

و من خلال هذه المنصات وجد كبار السن فرصة للتواصل؛ ما يقلل من مشاعر الوحدة والعزلة كما يتيح لهم مشاركة هواياتهم وإبداعاتهم مع جمهور واسع؛ ما يعزز شعورهم بتقدير الذات، ويجعلهم يشعرون بأنهم جزء من مجتمع عالمي.

والمفاجأة أن الكثير من هؤلاء المؤثرين كبار السن أصبحوا يحققون دخلاً ضخماً عبر الإعلانات على حساباتهم؛ ما يضيف بُعداً اقتصادياً غير متوقع..

والواضح أن مستقبل كبار السن على السوشيال ميديا يبدو واعداً، فمع تزايد عدد المستخدمين من هذه الفئة العمرية، يمكننا توقع المزيد من المحتوى المبتكر والملهم كما يمكن أن تساهم هذه الظاهرة في تغيير نظرة المجتمع إلى الشيخوخة وتحويلها من مرحلة انتهاء إلى بداية جديدة، كما أنهم يشعرون بأهميتهم؛ ما يبعدهم عن خطر الإصابة بأمراض الاكتئاب.