logo
الاغتيال لن يُسكت صوته.. أرملة كيرك تنتفض وتعلن مواصلة مسيرته
فيديو

الاغتيال لن يُسكت صوته.. أرملة كيرك تنتفض وتعلن مواصلة مسيرته

توفيق الناصري
توفيق الناصري

في أول ظهور علني لها منذ اغتيال زوجها، خرجت إيريكا كيرك، زوجة الناشط المحافظ تشارلي كيرك، بكلمةٍ هزّت المشهد السياسي والإعلامي في أمريكا.

بوجهٍ ثابت، وعينين تحملان حزنًا وإصرارًا، أعلنت: "الحركة التي أسسها تشارلي لن تموت... وسأحرص على أن يبقى صوته حاضرًا".

أخبار ذات علاقة

تايلر روبنسون

"متديّن ومدمن ألعاب فيديو".. تفاصيل جديدة عن قاتل كيرك

 في كلمتها، شكرت الرئيس ترامب ونائبه جي دي فانس، وأكدت أن "جولة العودة الأمريكية" ستنطلق كما خُطط لها، وأن مؤتمر "Americafest" سيُقام في موعده هذا ديسمبر.

إيريكا، التي عرفها البعض كملكة جمال أريزونا، ولاعبة سلة، كشفت عمّا وصفته بالوجه الإنساني لتشارلي:
"أحبَّ أمريكا، أحبَّ أطفاله، وأحبَّني بكل قلبه"...

أخبار ذات علاقة

جمهوري تدرب على السلاح منذ طفولته.. من هو قاتل تشارلي كيرك؟

جمهوري تدرب على السلاح منذ طفولته.. من هو قاتل تشارلي كيرك؟ (فيديو إرم)

 واليوم، تتعهد بمواصلة ما بدأه. لا كأرملة فقط، بل كامرأة تؤمن أن صوت زوجها، لا يزال يُسمَع، رغم كل شيء.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC