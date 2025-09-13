الاغتيال لن يُسكت صوته.. أرملة كيرك تنتفض وتعلن مواصلة مسيرته

في أول ظهور علني لها منذ اغتيال زوجها، خرجت إيريكا كيرك، زوجة الناشط المحافظ تشارلي كيرك، بكلمةٍ هزّت المشهد السياسي والإعلامي في أمريكا.

بوجهٍ ثابت، وعينين تحملان حزنًا وإصرارًا، أعلنت: "الحركة التي أسسها تشارلي لن تموت... وسأحرص على أن يبقى صوته حاضرًا".

في كلمتها، شكرت الرئيس ترامب ونائبه جي دي فانس، وأكدت أن "جولة العودة الأمريكية" ستنطلق كما خُطط لها، وأن مؤتمر "Americafest" سيُقام في موعده هذا ديسمبر.

إيريكا، التي عرفها البعض كملكة جمال أريزونا، ولاعبة سلة، كشفت عمّا وصفته بالوجه الإنساني لتشارلي:

"أحبَّ أمريكا، أحبَّ أطفاله، وأحبَّني بكل قلبه"...

واليوم، تتعهد بمواصلة ما بدأه. لا كأرملة فقط، بل كامرأة تؤمن أن صوت زوجها، لا يزال يُسمَع، رغم كل شيء.