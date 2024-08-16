الجدة مبروكة صالح، 115 عام، أكبر مُعمرة في محافظات شمال صعيد مصر، ابنة محافظة المنيا، تتجلى على ملامحها عقودِ طويلة، من الشقاء، والكفاح وتغيرات عصور طويلة من تاريخ مصر، لديها 5 أبناء، وما يزيد على 50 حفيدًا.

يحاور موقع "إرم نيوز" هذه الجدة بما استطاعت أن تنقله لنا بين الماضي والحاضر، وهي التي عاصرت الملكية والجمهورية بكل رؤسائها في مصر، وعاشت أهوال حروب كثيرة، أبرزها حرب أكتوبر 1973، ووثقت في مخيلتها فوارق أجيال بكل ما شهده العالم من تغيرات بدءًا بأساليب كسب لقمة العيش قديمًا، وصولًا حتى لزيجات أيام زمان.

وتستعيد الجدة مبروكة مدة عملها في الحقول الزراعية، مع زوجها، وقت أن كانت زراعة القطن في مصر، هي مصدر الدخل الأكبر للدولة المصرية تقول إنها عملت في الحقل مع زوجها جنبًا إلى جنب، في زراعة وجني القطن.

تفضل الجدة التي تقترب من إنهاء عقدها الثاني بعد قرن من الزمن، الحياة اليسيرة، فحياة اليوم تعج بالمال، ولكن من دون بركة.