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الإعلان في حي الأشرفية
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محجبة في حي مسيحي.. إعلان مثير للجدل يقسم بيروت (فيديو إرم)

توفيق الناصري
توفيق الناصري
25 يوليو 2025، 7:10 م

أثارت حملة إعلانية لعلامة "أنتاتي" للعناية بالبشرة، التي أسّسها الكوميدي اللبناني توفيق بريدي (توفلوك)، جدلًا على مواقع التواصل بعد عرض صورة لعارضة محجبة في حي الأشرفية ببيروت.

واعتبر البعض أن الإعلان "استفزازي" في منطقة ذات غالبية مسيحية، بينما دافع آخرون عن حرية التعبير والتنوّع.

بريدي ردّ عبر "لينكد إن"، مؤكدًا أن "الجمال لا دين له" وأن هدف الحملة تشجيع الزوار على زيارة المتجر.
الحملة تضمنت 15 ملصقًا، بعضها يُظهر نساء غير محجبات.

الجدل فتح نقاشًا أوسع حول حدود التسويق، والتمثيل الديني، وحساسية الفضاء العام في لبنان المتعدد.

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