انتظروا رداً قاسياً.. إسرائيل تتوعد وأمريكا تدخل على الخط (فيديو إرم)

لن يتوسع إلى حرب شاملة لكنه سيكون ردا قاسيا، هذا ما بثته هيئة الإذاعة الإسرائيلية حول رد تل أبيب على طهران بعد إطلاق الأخيرة للصواريخ الباليستية باتجاه إسرائيل.

وأشارت الهيئة إلى أن عدة عوامل تؤثر على رد الفعل الإسرائيلي المتوقع، بما في ذلك الانتخابات في الولايات المتحدة المقررة بعد شهر تقريبا، بينما دخلت أمريكا على الخط هذه المرة بتصريح اعتُبر الأخطر بخصوص الرد على إيران، حيث أكد نائب وزير الخارجية الأمريكي كيرت كامبل أن إسرائيل ليست وحدها التي تفكر في خيارات الرد على هجوم إيران، بل الولايات المتحدة أيضا، وهي تدرس هذا حاليا، ما يُنذر بتوسع رقعة الصراع.

ووسط مخاوف إقليمية من ضربات إسرائيلية أو أمريكية لمفاعل نووي ما في إيران، فإن طهران أكدت بأن أي تصعيد سيُقابل بآخر أعلى وتيرة، لاسيما بعد تلميح أمريكا بإمكانية التدخل عسكريا، والتصعيد الإسرائيلي الذي أتى من نتنياهو على هيئة تغريدة قال فيها إنه عام النصر، ومن خلفه طائرة إف 35.