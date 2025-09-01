8 متحولين جنسيا يعتدون على رجل وسط إسطنبول.. ما القصة؟ (فيديو إرم)

في ليلة صادمة هزّت إسطنبول، تحوّل شارع تقسيم الشهير إلى مسرح رعب بعد اعتداء عنيف نفذه ثمانية متحولين جنسياً ضد رجل كان يمر في الشارع..

الفيديو المتداول أظهر الضحية محاصراً بالركلات واللكمات والهراوات، فيما علت أصوات غامضة تعطي أوامر مثل "خذوه إلى الوسط"، وسط سقوط طاولات أحد المتاجر القريبة وصراخ المارة.. الضحية حاول الدفاع عن نفسه لكن دون جدوى، فيما تدخل بعض المواطنين لفض الاشتباك العنيف..

الهجوم المفاجئ ترك الرجل المصاب ينسحب بصعوبة، مخلفاً أسئلة كثيرة حول دوافع الاعتداء الغامضة.. هذا الحادث حوّل أكثر أحياء إسطنبول حيوية إلى مشهد من الفوضى والرعب، وأثار قلقاً واسعاً بين السكان والزوار على حد سواء.