من الكبار إلى الصغار.. كيف أنقذ الدوري السعودي اقتصاد أندية البريميرليج؟

منذ انطلاق ثورة "العالمية" في الكرة السعودية، انكشف زيف كل الخطابات التي رددها بعض المعتزلين والمدربين السابقين، والذين ملؤوا المنابر الإعلامية بالتحذيرات الجوفاء عن خطر انتقال النجوم إلى السعودية. لكن الزمن كشف الحقيقة، والأرقام كانت كفيلة بهدم تلك المزاعم.

أخبار ذات علاقة دمر الحجة.. باريس سان جيرمان يحرج الهلال السعودي بشدة

ما حدث لم يكن استنزافا لمواهب أوروبا، بل كان إنعاشا ماليا غير مسبوق لخزائن أنديتها الكبرى. فمنذ أن استحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على الهلال والنصر والأهلي والاتحاد في يونيو عام 2023، ضخت هذه الأندية أكثر من نصف مليار جنيه إسترليني في الدوري الإنجليزي الممتاز وحده، وهو رقم لم تحلم به إدارات البريميرليج حتى في أزهى فترات السوق.

الذين ملؤوا الدنيا صراخًا عن "تفريغ أوروبا من النجوم"، تجاهلوا أن أندية مثل أستون فيلا جمعت 115 مليون جنيه إسترليني من صفقتين فقط (موسى ديابي للاتحاد وجون دوران للنصر)، وأن ليفربول تخلص من عبء داروين نونيز للهلال مقابل 53 مليون يورو بعد أن أخفق في ترك بصمة. حتى تشيلسي المثقل برواتب لاعبين خارج حساباته، وجد في السعودية شريان إنقاذ، بصفقات قاربت 100 مليون إسترليني.

أما مانشستر سيتي فاستفاد من بيع محرز ولابورت وكانسيلو للأندية السعودية مقابل 75 مليون جنيه إسترليني، مع تخفيض كبير في فاتورة الأجور؛ ما منحه حرية أكبر لإبرام صفقات قوية. وحتى أندية الظل مثل فولهام وبرينتفورد وولفرهامبتون، حققت عشرات الملايين من بيع أسماء، مثل: ميتروفيتش وتوني ونيفيش.

وبعيدًا عن المال، تحول الدوري السعودي إلى منصة لنجوم في قمة عطائهم، يواصلون الظهور في البطولات الكبرى، مثل: يورو 2024 الذي شهد رقمًا تاريخيًّا بمشاركة 15 لاعبًا من دوري المحترفين السعودي.

ولذلك.. دخول السعودية إلى سوق الانتقالات لم يكن "كارثة" كما زعم البعض، بل كان شريان حياة وصفقة العمر لأندية أوروبا. أما أولئك الذين ما زالوا يندبون "هجرة النجوم"، فعليهم أن يدركوا أن القضية لم تكن قط قضية "سرقة" المواهب، بل قضية فكر ومشروع سعودي بزغ نجمه ولن ينطفئ.