فيديو يوثق لحظة انفجار شجار جوي بين راكب غاضب و3 نساء

تحوّلت رحلة جوية هادئة من كوالالمبور إلى الصين إلى مسرح لفوضى جوية بعدما اندلع شجار عنيف بين راكب غاضب وثلاث نساء لمجرّد أنهن تحدثن بصوت عالٍ بعد إطفاء أضواء المقصورة.

وفي مقطع فيديو صادم وثّقه أحد الركاب ونشرته صحيفة نيويورك بوست يظهر الرجل وهو يلتفت بغضب نحو النساء الجالسات خلفه صارخًا: "اصمتن هل أنتنّ غبيات؟ أريد أن أنام"

لكن بدلًا من التهدئة فجّرت عبارته الموقف فقفزت إحدى النساء من مقعدها وانهالت عليه بالضرب من فوق.

الكاميرا التقطت الرجل وهو يحاول الاحتماء أسفل الطاولة المخصصة للطعام بينما كانت المعتدية تصب عليه وابلًا من اللكمات وسط محاولات فاشلة من طاقم الطائرة للفصل بين المتشاجرين، فيما يومض ضوء الطوارئ داخل المقصورة بشكل مثير للقلق.

وبينما كانت الطائرة تهبط في إقليم سيتشوان الصيني كان مسؤولون صينيون بانتظار الركاب المتورطين في الحادثة لاستجوابهم فورًا.